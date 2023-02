Pagamenti Trenord: "I disservizi non finiscono mai". Questo il commento di Nicola Di Marco, Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle:

Se viaggi con Trenord in Lombardia i disservizi non finiscono mai e possono perseguitarti anche ad un anno di distanza. Quando dicevamo che Fontana e la sua Giunta non fossero in grado di governare il trasporto pubblico locale, non potevamo immaginare che il livello di incapacità gestionale fosse arrivato a questo punto.

Per ammissione della stessa società, apprendiamo che Trenord sta chiedendo ai suoi passeggeri di pagare nuovamente il costo di viaggi che l’azienda non è stata in grado di incassare, a causa dell’ennesimo problema tecnico. La cosa assurda è che la verifica spetta al cittadino, a cui tocca pagare o eventualmente contestare.

Viene da chiedersi sulla base di quali numeri hanno fatto i conti fino a ieri e, più in generale, come lavori una società che non è nemmeno in grado di incassare i soldi di chi ha pagato il biglietto. La risposta chi prende il treno tutti i giorni la conosce già.