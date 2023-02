Onorevole Fiocchi: "lusinghiero successo di Fratelli d'Italia"

Questo il commento dell'Onorevole Pietro Fiocchi riguardo al successo di Fratelli d'Italia, che per la prima volta elegge un consigliere regionale:

Nella mia veste di Commissario di FdI della provincia di Lecco non posso che esprimere piena soddisfazione riguardo il risultato del Partito in tutta la provincia, coronato con l’elezione a Consigliere Regionale di Giacomo Zamperini, ed anche per i consensi conseguiti da Fabio Mastroberardino e dell’intera squadra completata da Donatella Scaravilli e Giulia Turato. Continua pertanto il trend positivo di Fratelli d’Italia che in Lombardia è stato il partito più votato della coalizione. Ciò è dovuto, per quanto riguarda Lecco, al dinamismo e all’affinità politica sul territorio e all’impegno che era stato già riconosciuto con l’elezione di Giacomo Zamperini in Consiglio Comunale e di Fabio Mastroberardino in Provincia.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla coerenza della nostra leader e Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che si accinge a dar corso nel 2023 ad alcune riforme importanti per la Nazione.

Personalmente proseguirò il mio lavoro a Bruxelles e contestualmente continuerò ad essere presente sui territori del Collegio Nord-Ovest in previsione anche delle elezioni europee che si terranno nel 2024.”