La Lombardia chiede di aprire i ristoranti fino alle 22. Il presidente Attilio Fontana e l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, hanno inviato una lettera formale al Governo nella quale si chiede che i ristoranti e le attività assimilabili possano svolgere la loro attività anche di sera, fino alle ore 22.

La Lombardia chiede di aprire i ristoranti fino alle 22

Per i vertici della Regione è “importante che tale decisione venga presa al di là della crisi politica in atto” e ciò in relazione “alla situazione di estrema emergenza in cui versa un’intera categoria”.

Nello specifico, alla luce dei dati dell’andamento epidemiologico, della campagna vaccinale ormai entrata nel vivo, nonché della necessità di scongiurare la crisi del settore dei pubblici esercizi, il presidente e l’assessore chiedono formalmente “di estendere il periodo di attività fino alle ore 22”. Infine, Fontana e Guidesi invitano il Governo a “intraprendere ogni utile azione affinché sia concesso al mondo della ristorazione questa ulteriore facoltà, nel rispetto, ovviamente, delle misure di contrasto e contenimento dell’epidemia”.

La protesta dei ristoratori

Nelle ultime settimana centinaia di addetti del settore sono scesi in campo in due occasioni per manifestare contro le restrizioni. In entrambi i casi (l’ultimo questa settimana) la Statale 36 è stata bloccata da un lungo serpentone di auto.