In Lombardia la maggioranza vota contro il coprifuoco

In Lombardia la maggioranza di centrodestra vota compatta contro il coprifuoco. La mozione è stata presentata dal gruppo regionale di Fratelli d’Italia.

Una mozione con la quale si impegna Giunta e presidente ad attivarsi attraverso la Conferenza Stato-Regioni, e ogni canale istituzionale, per l’eliminazione del coprifuoco per “ripristinare una normalità senza rischi, senza limitazioni e al ritorno delle libertà personali sancite dalla Costituzione”.

Un documento che rimarca come il coprifuoco serale “si è dimostrato palesemente inefficace come misura di contenimento del contagio, che la misura risale all’autunno dell’anno scorso e oggi appare desueta e inutile”, che la campagna vaccinale “sta procedendo a ritmo serrato” e che bisogna dare fiducia ai cittadini, che non possono essere penalizzati e trattati con paternalismo”.

La mozione di Fratelli d’Italia, modificata con alcuni emendamenti – presentati e accolti – da parte del gruppo della Lega, ha avuto il via libera con 40 voti favorevoli, 15 contrari. Il Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto, ad eccezione del consigliere Luigi Piccirillo, che si è astenuto.