Non solo il presunto "escluso" più clamoroso, il Senatur e fondatore del Carroccio Umberto Bossi che da ieri, dopo le correzioni degli errori da parte del Viminale risulta invece eletto (quindi sarà in Parlamento per la diciannovesima volta). La lista dei parlamentari della Lega apparentemente e inizialmente cassati alle elezioni del 25 settembre 2022 e invece in realtà eletti si arricchisce di un altro nome illustre, Giulio Centemero, iscritto alla sezione della Lega di Merate.

Il Viminale rivede gli eletti: Giulio Centemero passa alla Camera

Il Tesoriere della Lega e già già membro della commissione Finanza di Montecitorio nella passata legislatura, dopo le correzioni da parte del Ministero, risulta eletto alla Camera. Era candidato nel collegio plurinominale di Bergamo ovvero il collegio Lombardia 3-01.

Confermata la previsione di Butti su Giulio Centemero

Già lunedì il referente della Lega lecchese Daniele Butti, amareggiato per la mancata rielezione del senatore ed ex sindaco di Calolzio Paolo Arrigoni e della senatrice ed ex sindaco di Lecco Antonella Faggi, si era detto fiducioso invece della vittoria di Centemero. I dati pubblicati sul sito del Viminale sembravano aver spento le sue speranze, e invece la sua previsione ha infine trovato conferma.

L'impegno in Parlamento

Centemero, 43 anni, laurea in Economia e commercio e commercialista di professione, originario di Arcore, è stato anche membro della Commissione di inchiesta sul sistema finanziario e bancario nonché della Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.