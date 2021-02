Continua a pieno ritmo l’attività della Stazione unica appaltante della Provincia di Lecco (Sua.Lecco), centrale di committenza per l’espletamento e la gestione di gare per lavori, servizi e forniture dei Comuni non capoluogo e altri enti previsti dalla normativa. La Sua.Lecco è stata istituita con deliberazione del Consiglio provinciale del 4 febbraio 2015: fin da subito ha riscosso grande interesse e ha dato risultati positivi.

Il bilancio della stazione unica appaltante della Provincia di Lecco

Il 22 marzo 2018 il Consiglio provinciale ha approvato il nuovo schema di convenzione 2018-2021 per il funzionamento della Sua.Lecco, finalizzato a regolamentare i rapporti con gli enti aderenti, relativamente all’espletamento e alla gestione di procedure di gara per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi di competenza del soggetto sottoscrittore.Il nuovo schema di convenzione tiene conto delle evoluzioni normative, delle pronunce in sede giurisdizionale, delle indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione, dell’esperienza acquisita nella fornitura del servizio agli enti aderenti. A luglio 2018, a seguito di attenta verifica ispettiva da parte della società di certificazione Certiquality, istituto di rilevanza all’interno della Federazione Cisq, il servizio Sua.Lecco ha ottenuto la certificazione del Sistema di gestione della qualità rispondente alle prescrizioni della norma Uni En Iso 9001, confermata anche a luglio 2019 e ad agosto 2020.

Gli enti coinvolti

A oggi sono ben 91 gli enti che hanno aderito alla Sua.Lecco, sottoscrivendo apposita convenzione con durata di tre anni salvo risoluzione anticipata o rinnovo, di cui 80 Comuni della Provincia di Lecco, a cui si aggiungono altri 11 enti:

Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera

Comunità montana Lario orientale Valle San Martino

Comune di Pontida (Bergamo)

Parco Monte Barro

Azienda speciale Retesalute

Consorzio Brianteo Villa Greppi

Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello

Prefettura di Lecco

Azienda socio sanitaria territoriale – Asst

Agenzia provinciale per le attività formative – Apaf

Silea spa

Nel 2020 la Sua.Lecco ha bandito e appaltato 132 gare, di cui 70 per gli enti aderenti e 62 riferite ad appalti della Provincia di Lecco, così suddivise: 65 per lavori, 56 per servizi, 2 per forniture, 9 per concessioni/project financing, con un volume complessivo di oltre 87 milioni di euro.

Il numero complessivo di gare esperite dall’inizio dell’attività a dicembre 2020

Il Presidente Claudio Usuelli