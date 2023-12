Fratelli d'Italia: Zamperini plaude alla vittoria di Negri

Di Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia

Dopo la nomina di Carlo Maccari come nuovo Coordinatore Regionale della Lombardia e la vittoria di Alessandro Negri, il nostro partito ritornerà ad essere protagonista sul territorio Il congresso lecchese di Fratelli d'Italia è stato autentico, di spessore e molto partecipato. Abbiamo dimostrato di essere all'altezza del compito che ci è stato affidato da Giorgia Meloni per farci carico dei problemi reali della gente.

Una classe dirigente locale che, sono certo, saprà difendere gli interessi della nostra comunità, mettendosi al servizio dei cittadini che vivono nella meravigliosa provincia di Lecco, dal lago ai monti, dalla Brianza al Casatese e al Meratese. Ora, subito al lavoro in tutti i comuni per fornire un'alternativa alla sinistra, con un centrodestra unito, inclusivo e vincente. Un progetto di qualità che ci porterà, in prospettiva futura, anche alla riconquista del Capoluogo. Parafrasando "Il gabbiano Jonathan Livingstone" di Richard Bach, penso che più in alto vola il gabbiano e più vede lontano. Abbiamo dimostriamo allo stormo che c'è un'alternativa più grande, che profuma di libertà, quella che si respira solo in alta quota, dove il cielo è blu e senza ombre. Tutti assieme, torneremo a far vincere il nostro territorio

