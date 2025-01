Riceviamo e pubblichiamo l'interventi di Roberto Gagliardi, Segretario Provinciale di Forza Italia Lecco, che punta i fari sulle criticità della Statale 36.

Forza Italia Lecco punta i fari sulle criticità della Statale 36

Le lunghe gallerie della SS36 Lecco-Colico erano state da subito considerate la soluzione di tutti i mali viabilistici a nord di Lecco verso Valtellina e Valchiavenna. La nuova arteria stradale venne enfaticamente presentata come la praticabile e sicura alternativa alla vecchia e problematica strada provinciale che ancora oggi, seppur con qualche miglioria, attraversa i turistici nuclei abitati che si affacciano sulle sponde del lago ma in realtà ad opinione di molti quella strada era nata già vecchia e i problemi anche geologici non tardarono a manifestarsi dando ragione a chi forti dubbi aveva manifestato fin da subito.

Non tardarono infatti a comparire le prime crepe e infiltrazioni di acqua nei tunnel della strada dei sogni lecchesi e valtellinesi e nemmeno si fecero attendere frane e scariche si sassi che in più occasioni, anche recentemente, hanno interrotto il traffico sulla SS36 creando problemi viabilistici e dunque anche economici ai territori delle province di Lecco e Sondrio che tanto avevano confidato su quel nastro d'asfalto anche ai fini di una più sicura accessibilità turistica. Se le due province ieri non ridevano, oggi, alla luce delle ultime e poco rassicuranti notizie sullo stato della galleria Monte Piazzo hanno poco da stare allegre visto che la galleria in questione anche dopo le robuste e costosissime manutenzioni di questi ultimi anni sarà inutilizzabile entro una quindicina di anni. Ad affermarlo è proprio l'Anas e dunque non c'è motivo di dubitarne.

Se a questo si aggiungono i recentissimi allagamenti delle gallerie dell'attraversamento in sotterranea della città di Lecco, il rischio di mettere fuori gioco la viabilità locale e il collegamento con il resto della Lombardia è dietro l'angolo ma questo è uno scenario da evitare assolutamente soprattutto se si considera che le Olimpiadi del 2026 che si svolgeranno in Valtellina sono ormai vicine con il loro prevedibilissimo carico di appassionati sportivi che tutto si aspettano tranne che di vedersi intrappolati in ingorghi di traffico e essere costretti a ritornare verso casa a causa di irrisolte problematicità logistiche e viabilistiche che attendono soluzione da tempo immemore. Basterebbe infatti un allagamento nell'attraversamento cittadino o una qualsiasi scarica di sassi poco oltre Lecco per rendere impossibile l'utilizzo della SS36 e ben sappiamo che strade alternative che possano sostenere quei volumi di traffico non ce ne sono, comprese le vecchie e rattoppate strade provinciali della Valsassina e del lungolago che certamente non reggerebbero all'impatto veicolare di quel periodo.

Roberto Gagliardi - Segretario Provinciale di Forza Italia Lecco.