Forza Italia Lecco annuncia l’ingresso di Franca Maggioni

Forza Italia annuncia l’ingresso di Franca Maggioni. L’ex assessore ai Servizi Sociali e Istruzione del Comune di Merate, oggi consigliera di minoranza, entra a far parte degli azzurri meratesi.

Di seguito il comunicato stampa attraverso cui il coordinatore provinciale di Forza Italia, Roberto Gagliardi, ha annunciato l’ingresso dell’ex assessore Maggioni nel partito:

Il segretario provinciale degli Azzurri, Roberto Gagliardi, comunica con piacere che le fila meratesi di Forza Italia si sono rafforzate con l'arrivo di Franca Maggioni, avvocato civilista e apprezzato amministratore comunale, che si mette a disposizione del partito per contribuire fattivamente al rilancio e al consolidamento, in città ed in provincia, della formazione politica voluta da Silvio Berlusconi trent'anni fa, ancora viva e vegeta oltre che attiva ed attrattiva sul territorio.



Dalla voce dell'interessata si apprendono notizie sul personale profilo professionale e sulle precedenti esperienze di pubblico amministratore ma anche che: "La mia decisione di entrare in Forza Italia, mettendomi a disposizione di un partito politico deriva dalla condivisione dei valori di tale movimento e di un pensiero politico moderato e di centro, che ho intenzione di preservare e coltivare sul territorio, investendo il mio tempo e la mia attività a tale scopo.

La mia passione per la politica è nata ai tempi della scuole superiori e dell’università, ma ho potuto esprimerla fattivamente solo anni dopo, quando gli impegni professionali e famigliari me lo hanno permesso. In particolare, dal 2009 al 2014 ho ricoperto il ruolo di Difensore civico a Merate, entrando così in contatto con i vari uffici, con i Responsabili di servizio e con gli amministratori. Successivamente - prosegue Maggioni - in seguito alle elezioni del 2019, quando mi sono sentita pronta a candidarmi come amministratore, sono stata assessore ai Servizi alla persona e alle politiche per la famiglia, con delega all’Istruzione e ai Servizi sociali del comune di Merate, maturando - a mio parere - una importante esperienza.

Dal 2019 al 2022 sono stata uno dei 4 componenti del Comitato d’ambito distrettuale di Merate e dal 2022 al 2024 sono stata eletta vice-presidente. In seguito alle recenti elezioni invece sono attualmente consigliere comunale di minoranza, sempre nel Comune di Merate.

Ritengo sia ora maturato il tempo di dare ulteriore espressione e valorizzazione alla mia storia politica con l’ingresso in un partito, quale appunto è Forza Italia, di cui condivido ideali e valori per i quali intendo spendermi investendo la mia esperienza e le mie competenze”.



In questo favorevole contesto Roberto Gagliardi dichiara: "È con vero piacere che come Segretario provinciale di Forza Italia do il benvenuto a Franca e le auguro buon lavoro assicurando che sarò al suo fianco e garantendo il necessario sostegno a lei e a chi con lei vorrà impegnarsi concretamente nei prossimi anni per dare nuovo slancio all'azione politica e amministrativa che si porterà avanti con decisione in città e nel consiglio comunale di Merate e questo anche in considerazione del fatto che i concittadini hanno già potuto apprezzare la qualità del suo impegno quotidiano nel governo della città e del suo importante territorio".



Roberto Gagliardi - Segretario Provinciale di Forza Italia a Lecco