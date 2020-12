Fontana: “Vaccini Covid in Lombardia dal 27 dicembre” VIDEO

“Il 27 dicembre al mattino arriveranno 1.620 dosi all’ospedale Niguarda Milano. Da qui verranno distribuite nelle provincie lombarde dove verranno inoculate ai primi cittadini lombardi che fanno parte del mondo sanitario”. Lo ha annunciato oggi, lunedì 21 dicembre 2020, il governatore Attilio Fontana durante la conferenza stampa di fine anno in Regione Lombardia facendo riferimento ai vaccini Covid.

In totale 305mila vaccini Covid

Nella nostra regione arriveranno poco meno di 305mila vaccini, così come aveva tempo addietro comunicato il commissario straordinario all’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri.

Gli hub

Fontana ha spiegato poi che è tutto pronto per la distribuzione. “Esiste già un piano vaccinale che coinvolgerà l’intero territorio – ha spiegato – Sono già stati individuati i 65 luoghi di stoccaggio per conservare al meglio il virus prima della somministrazione, che potrebbe avvenire anche negli ospedali”.

“Nessuna variante inglese”

Sulla variante britannica, Fontana si è detto tranquillo. “Da quello che apprendo non dovrebbe incidere sulla gravità della malattia né sulla distribuzione ed efficacia del vaccino – ha detto – In Lombardia ci siamo attrezzati, saremo pronti a individuare se necessario pazienti con la nuova variante del virus. A oggi però non abbiamo rinvenuto alcun caso di virus modificato. I cittadini di ritorno dalla Gran Bretagna sono già stati contattati o sono in fase di contatto”.

