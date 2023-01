Quella di ieri, sabato 14 gennaio 2023 è stata una visita molto intensa a Lecco e a Merate per il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, accompagnato dal consigliere regionale Mauro Piazza. La prima tappa è avvenuta al Capolavoro per Lecco per ammirare la mostra ”La vita di San Nicolò raccontata dal Beato Angelico”, proseguita con il sopralluogo al cantiere dell’ex Faini dove sta sorgendo il nuovo oratorio cittadino e infine per concludersi con la presentazione dei candidati dei partiti di centrodestra alle elezioni regionali. Subito dopo il presidente ha raggiunto Merate dove ha incontrato il sindaco Massimo Panzeri, insieme a molti componenti della sua Giunta, e il Comitato di Viale Verdi per verificare come stanno proseguendo i lavori del cantiere che ha ricevuto un finanziamento anche da parte di Regione Lombardia. Quindi Fontana, Piazza e Panzeri si sono intrattenuti con una delegazione dei Vigili del Fuoco di Merate dove è stato avviato l’ampliamento della struttura. Il tour si è concluso con la visita privata a Technoprobe di Cernusco.

Fontana a Lecco e Merate: "Qui la vera forza della Lombardia"

“E’ stata una giornata molto positiva – ha esordito il presidente Attilio Fontana – Ovunque si va in Lombardia si trovano persone ottimiste che guardano al futuro con un atteggiamento positivo, persone costruttive che si impegnano nella loro comunità come ho riscontrato incontrando il Comitato di Viale Verdi e i volontari dei Vigili del Fuoco di Merate. Mi ha fatto piacere anche parlare con tanta gente comune al mercato di Lecco per cercare di capire i loro problemi e le loro priorità. Poi ho avuto la fortuna di incontrare imprenditori che hanno voglia di fare e che hanno costruito imprese che sono eccellenze a livello mondiale come nel caso di Technoprobe. Questa è la vera forza della Lombardia e queste sono cose che si possono fare nella nostra regione dove c’è un terreno fertile che permette di costruire questi successi imprenditoriali. Noi siamo calvinisti del lavoro, ma non dimentichiamo la cultura come abbiamo avuto modo di vedere a Lecco ammirando la mostra delle opere del Beato Angelico”.

Il presidente Fontana è stato accolto dal consigliere regionale Mauro Piazza, dalla presidente della Provincia Alessandra Hofmann e dai sindaci di Merate, Massimo Panzeri, e Cernusco Lombardone, Gennaro Toto. “Abbiamo avuto la possibilità di far vedere al nostro presidente come sono stati usati i semi del Piano Lombardia. La riconversione dell’area Faini a Lecco, i lavori sul Viale Verdi e l’ampliamento della caserma dei pompieri a Merate sono cose concrete e che risolvono problemi pluriennali. Questi interventi – avviati anche grazie alla collaborazione di Regione Lombardia – rappresentano una risposta a istanze avanzate dagli Enti locali e dai cittadini. A Merate in particolare voglio sottolineare con me l’Amministrazione comunale sia stata capace di mettere a terra subito due importanti e complesse iniziative come quelle dei cantieri di viale Verdi e dei Vigili del fuoco”.