FdI, nascono tre nuovi circoli: dell’Oggionese, di Ballabio e Bassa Valsassina e di Imbersago

Di Fabio Mastroberardino, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Lecco

“Nonostante il periodo molto complicato per il nostro Paese, e nonostante le difficoltà tecniche legate allo svolgimento dell’attività politica sui territori, Fratelli d’Italia conferma anche a livello locale la forte crescita del partito, attivando in questa settimana tre ulteriori circoli. L’ottimo risultato per Fdi alle comunali di lecco, dove si è arrivati al 9%, e la costante crescita del partito a livello nazionale, hanno contribuito ad avvicinare molti nuovi iscritti e amministratori locali nelle nostre fila”.

Nell’area dell’Oggionese, grazie all’ottimo lavoro svolto da Alessandro Negri, già Assessore e poi consigliere comunale di Oggiono, è nato un nuovo circolo, che ha trovato ovviamente in Alessandro la figura da eleggere a presidente, e che coordinerà il lavoro dell’area di Oggiono, Casate e Galbiate sulla quale insistono 22 comuni.

A Ballabio, grazie all’ingresso del partito del consigliere comunale Pietro Rolandi, abbiamo avuto in seguito l’iscrizione del vicesindaco Paola Crotta, della consigliera comunale Valentina Gerosa e dell’Assessore Luca Pirovano, eletto presidente del nuovo circolo di Ballabio e della Bassa Valsassina.

Infine sulle basi dell’ottimo lavoro nell’area svolto dal circolo che copriva tutta l’area del Meratese, abbiamo riscontrato una forte crescita degli iscritti nell’area di Imbersago e dei comuni limitrofi, con l’ingresso tra gli altri del consigliere comunale di Imbersago Dante Panzeri, e della neo consigliera comunale di Calco Sonia Sigurtà. Grazie al loro lavoro,e di tanti altri militanti, è nato il nuovo circolo di Imbersago e dei comuni limitrofi, presieduto da Gianfranco Porta.

Fratelli d’Italia in provincia di Lecco conta ormai 12 circoli territoriali, un circolo ambientale e ha tra le sue fila una ventina di amministratori locali tra sindaci, assessori e consiglieri comunali.

