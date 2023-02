AG Stucchi di Olginate, Permedica di Merate e Fomas di Osnago sono le tre eccellenze che il consigliere regionale Mauro Piazza ha visitato venerdì scorso, 3 febbraio 2023 durante il suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali di questo fine settimana.

Elezioni Regionali: tour di Piazza tra le eccellenze lecchesi

La prima tappa è stata a Olginate dove Piazza è stato accolto dal presidente Aristide Stucchi e dall’Ad Giuseppe Riccardi. AAG Stucchi è una bella e innovativa impresa specializzata nella produzione di componenti per l’illuminazione, che occupa 240 dipendenti tra la sede Olginate, l’unità produttiva e commerciale in Germania e le filiali in Nord America, Shanghai e Hong Kong con un fatturato consolidato di 60 milioni di euro. Dal 1944 la AAG Stucchi ha fatto del portalampade il suo core business, poi è arrivato il led e ha avuto la capacità di rivoluzionare la produzione, acquisire il concorrente tedesco e diventare l’eccellenza che è oggi. Stucchi e Riccardi hanno sottolineato a Piazza l’importanza della formazione, la difficoltà di trovare personale specializzati perché manca un percorso formativo adeguato a un tessuto fortemente metalmeccanico come quello lecchese e brianzolo.

Specializzata nella produzione di ausili ortopedici, in particolare per anca, ginocchio e spalla, Permedica è un gioiello del “made in Brianza” che sta crescendo a ritmi vertiginosi. Il fatturato 2022 infatti ha sfiorato quota 35 milioni con un organico ormai vicino ai 200 collaboratori. “Abbiamo un portafoglio ordini molto importante, nuovi prodotti in fase di lancio e progetti di crescita ambiziosi, ma facciamo fatica a trovare personale specializzato – ha spiegato Marco Perego, Ceo di Permedica di Merate – I nostri prodotti sono tecnologicamente molto sofisticati e facciamo quasi tutto in casa grazie a un team di 15 ingegneri”. Mauro Piazza, accompagnato dal sindaco di Merate, Massimo Panzeri, e dal primo cittadino di Montevecchia, Ivan Pendeggia, ha spiegato all’imprenditore che Regione Lombardia continuerà a intensificare le iniziative di formazione, con particolare attenzione agli ITS.

Il tour in Brianza si è concluso alla FOMAS di Osnago, quartiere generale della multinazionale tascabile specializzata nella produzione di rotori di grandissime dimensioni, anelli laminati in acciaio, componenti su misura e polveri metalliche destinati in particolar modo all’industria energetica. Un colosso che occupa oltre 1.400 dipendenti distribuiti in 8 siti produttivi in Italia (Osnago/Merate, Biassono, Rovigo e Torino) e 4 nel mondo (Francia, Cina, India e Usa) con un fatturato che sfiora i 500 milioni. Il colosso guidato dal presidente Jacopo Guzzoni ha superato il difficile periodo pandemico, l’aumento delle materie prime ed il caro energia mantenendo stabili i volumi e gettando ora le basi per un nuovo piano quinquennale che prevede nuovi e ambiziosi investimenti. Incontrando il consigliere regionale Mauro Piazza, il sindaco di Merate, Massimo Panzeri, e il primo cittadino di Montevecchia, Ivan Pendeggia, il Managing Director Roberto Cutuli ha rimarcato la difficoltà di trovare personale specializzato, in particolare periti meccanici ed elettronici, tanto da aver avviato una propria academy interna. Piazza anche in questo caso ha sottolineato lo sforzo che Regione sta facendo sul fronte della formazione e in particolare degli ITS.

La tappa di venerdì scorso di Piazza in Brianza è stata caratterizzata anche dalla presenza al mercato di Osnago e dall’incontro con le associazioni sportive di Merate e di Robbiate, organizzato dall’assessore allo Sport, Alfredo Casaletto, che ha visto la presenza anche del Sottosegretario a Sport e Grandi Eventi di Regione Lombardia, Antonio Rossi.