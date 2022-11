Sono 106 i firmatari dell’appello che chiede al Consigliere regionale Mauro Piazza (LEGA) di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni regionali del 2023.

Elezioni regionali: oltre 100 firmatari per chiedere a Mauro Piazza di ricandidarsi

“Da amministratori, imprenditori e semplici cittadini - che hanno a cuore il territorio - riteniamo sia indispensabile per la nostra comunità, al di là delle appartenenze politiche e partitiche, continuare ad applicare quel metodo di lavoro che ha contraddistinto gli ultimi 10 anni, sia in termini di risposte che di risultati da parte dell’ente regionale" spiegano i firmatari.

"Siamo testimoni diretti del lavoro fatto sul territorio, della costante presenza e dell’importante attività di rappresentanza concreta non solo delle Amministrazioni locali, ma anche delle svariate istanze del mondo del lavoro e dell’associazionismo".

L'appello a Mauro Piazza

"Per l’impegno profuso fino a oggi, che ha portato soluzioni a problemi reali e ha permesso di realizzare importanti progetti infrastrutturali e sociali, con ingenti risorse regionali, mettiamo la nostra firma per ringraziare Mauro Piazza e per chiedergli di proseguire il suo percorso in REGIONE LOMBARDIA”.

Tutti i nomi

Di seguito l’elenco completo dei sottoscrittori dell’appello, suddivisi per macro categorie *Sindaco o amministratore locale, ** imprenditore o libero professionista, *** esponente del mondo dell’associazionismo.