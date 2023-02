Elezioni regionali: i candidati lecchesi si confrontano a Merate

Ultimi giorni di campagna elettorale prima della chiamata alle urne per le elezioni regionali 2023. Il 12 e 13 febbraio si vota per eleggere il nuovo governatore di Regione Lombardia e per rinnovare il Consiglio regionale. Un momento importante quello del voto, un diritto dovere che tutti i cittadini lombardi devono esercitare nella piena consapevolezza. Per farlo è necessario conoscere i programmi, i punti di vista, gli obiettivi di chi ha deciso di scendere in campo. Per questo Giornale di Merate e Giornale di Lecco in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco, hanno deciso di organizzare un confronto tra i candidati lecchesi.

Elezioni regionali: domani sera a Merate confronto tra i candidati lecchesi

La data da cerchiare sul calendario è quella di domani, venerdì 3 febbraio 2023. A partire dalle 20.30, nell’auditorium Giusi Spezzaferri in piazza Degli Eroi a Merate, interverranno i candidati del territorio che sostengono i quattro aspiranti alla carica di governatore della Lombardia: Attilio Fontana, Letizia Moratti, Pierfrancesco Majorino e Mara Ghidorzi. Sarà presente un aspirante consigliere per ognuna delle dodici liste in competizione.

Chi si confronterà sul palco

Saranno presenti Fabio Mastroberardino per Fratelli d’Italia; Mauro Piazza, Lega Salvini premier; Adriana Rossi, Forza Italia; Giuseppe Procopio, Noi Moderati e Loredana Colella, lista civica Lombardia Ideale Fontana presidente. I cinque sostengono la candidatura del governatore uscente.

Letizia Moratti sarà rappresentata da Lorenzo Riva per il Terzo polo (Azione-Italia Viva) e da Paolo Mauri, lista civica Moratti presidente.

Quattro i candidati a sostegno di Majorino: Gian Mario Fragomeli, Partito democratico; Monica Coti Zelati, Patto civico-Majorino presidente; Elena Calogero, Movimento 5 Stelle e Milva Caglio, alleanza Verdi sinistra.

Infine, a sostenere la candidatura di Mara Ghidorzi di Unione popolare sarà presente Valentina Marcucci.

A tutti loro sarà dato modo di illustrare i programmi di lista.

Elezioni regionali, come si vota

Ricordiamo che la nostra Provincia eleggerà tre consiglieri e che ogni elettore ha la possibilità di esprimere fino a due voti di preferenza. I due voti devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento del secondo voto.

E’ possibile anche votare un candidato presidente e una lista che non è ad esso collegata. Si tratta in questo caso di voto disgiunto, che è comunque valido. Così come è possibile votare solo il candidato presidente senza esprimere preferenze per runa lista. Tracciando un segno solo sulla lista il voto viene invece assegnato anche al candidato presidente/governatore.