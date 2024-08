Elezioni provinciali, i Civici per la Provincia: "Non siamo la stampella di nessuno"

E’ l’occasione per rafforzare la voce e la rappresentanza degli amministratori eletti in liste civiche comunali che continuano a sentirsi civici nelle scelte amministrative sovracomunali. Continuare ad essere civici anche a livello provinciale non può che essere logico e coerente. Vengono respinte e rimandate al mittente le goffe accuse esterne di opportunismo.

Il gruppo 'pensa in proprio', agisce 'per costruire' e per contribuire a determinare una nuova maggioranza nel futuro Consiglio provinciale, non per posizionare bandierine ma per realizzare un programma concreto, chiaro e utile.

E’ disponibile al dialogo e non è la 'stampella' di nessuno. Intende coinvolgere, rispettare e farsi rispettare ed utilizzare le energie per costruire. Il progetto è aperto agli amministratori civici che vorranno condividerlo.

Il gruppo si riunirà il 27 agosto 2024 per sviluppare tutti i suggerimenti pervenuti, per la definizione della proposta per il nuovo Consiglio provinciale.