Elezioni Calco 2020: è cominciato alle 9 di oggi, martedì 22 settembre 2020, lo spoglio delle schede. Il sindaco uscente Stefano Motta, capolista di Progetto Calco, è contrapposto a Giancarlo Magni, candidato di Tutti per Calco.

Elezioni Calco 2020: Motta trionfa su Magni

I seggi dove sta avvenendo lo spoglio delle schede sono 4: 3 a Calco e uno nella frazione di Arlate. Al momento sembrerebbe essere in testa Motta ma Magni si è comunque mostrato disteso e in vena di fare battute: “Ho allestito la lista in 15 giorni, sono comunque contento. Male che vada arrivo secondo”. Allo spoglio ha presenziato anche l’ex primo cittadino di Calco Gilberto Fumagalli. Al seggio di Arlate Motta è avanti di molto, i suoi voti sono più del triplo di quelli di Magni. Nel seggio 2, storico feudo leghista, ci sono stati 408 voti per Motta, 249 per Magni e 6 schede dubbie (al momento). È di fatto la consacrazione della vittoria netta di Motta.