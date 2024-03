Elezioni: accordo nel centrodestra per Oggiono, Valmadrera, Merate e Casatenovo

A Oggiono e Valmadrera così come a Merate e Casatenovo, il centrodestra correrà unito alle prossime elezioni Amministrative di giugno. Con una nota firmata dai segretari Provinciali Roberto Gagliardi di Forza Italia, Daniele Butti della Lega e Alessandro Negri di Fratelli d’Italia è stata ufficialmente annunciata la quadratura del cerchio. "Nell’ottica di permettere agli elettori di poter scegliere la stessa coalizione che ci vede protagonisti nella guida unita e salda della Nazione, così come in Regione Lombardia e nell’ente provinciale, a seguito di un sano confronto che è iniziato diverse settimane fa, con una certa soddisfazione possiamo annunciare che il centrodestra si presenterà unito nei comuni di Merate, Valmadrera, Oggiono e Casatenovo. Confermando il pieno sostegno a Merate al Sindaco uscente Massimo Panzeri, convinti che questa sia la scelta per proseguire nella buona amministrazione della città. A Valmadrera il sostegno andrà ad Alessandro Leidi, ad Oggiono a Negri Alessandro e a Casatenovo a Perego Angelo”.

Elezioni Oggiono: Negri la spunta su Ferrari

Che sarebbe finita così sembrava scontato, anche perchè quella fatta qualche settimana fa dal segretario del Carroccio Butti sembrava più che altro una "sparata" giusto per ottenere altro... fatto sta che il giovane segretario meloniano ha avuto la meglio sull'ex sindaco Leghista Roberto Poalo Ferrari.

Valmadrera Leidi ci riprova

Quella di Valmadrera era la situazione più "serena", almeno nel centrodestra. visto che nel centrosinistra non sono mancati i passi avanti, quelli indietro, e quelli i nuovo avanti. Ci riferiamo al rapporto tra Pd e Progetto che dopo non poche burrasche sembra essersi rasserenato con il concorde sostegno a Cesare Colombo, delfino di Antonio Rusconi. La Lega, già da tempo, aveva indicato NEL consigliere comunale Alessandro Leidi il candidato sindaco e anche Forza Italia e Fratelli d'Italia lo sosterranno congiuntamente

Merate, tutti con Panzeri

A Merate pieno sostegno a Massimo Panzeri. Le segreterie di Fratelli d'Italia, Lega e FI hanno dato vita a un comunicato congiunto che dopo tante giravolte e non pochi screzi, alla fine ufficializza gli accordi già noti da tempo a livello regionale. Resta poi da capire come saranno i rapporti con gli azzurri, dopo che Gagliardi per settimane ha flirtato con Dario Perego, tanto da essere stato pure presente alla sua presentazione di lista: ai gazebi della lista "Prospettive per Merate" invece non si è ancora visto.

A Casatenovo Angelo Perego fa "triplete" con la destra