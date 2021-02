E’ ufficiale: da lunedì 1 marzo Lombardia in zona arancione

Nella settimana che ha visto l’istituzione della zona arancione rinforzata a Brescia m in 8 Comuni bergamaschi e in uno cremonese dati lo facevano presagire, con una situazione in peggioramento in buona parte delle province lombarde, quella di Lecco compresa. E l’ufficialità è arrivata nella serata di oggi, venerdì 26 febbraio 2021, con le parole del Governatore della Regione Attilio Fontana: “Da lunedì Lombardia in zona arancione”.

“Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza, per comunicare che da lunedì prossimo, 1 marzo, la Lombardia sarà in fascia arancione. Prendiamo atto della decisione, ma è arrivato il momento che i tecnici e gli scienziati studino e poi ci dicano in modo chiaro e definito come superare questo stillicidio settimanale attraverso regole stabili e sicure. Le informazioni scientifiche ormai ci sono. I cittadini e le imprese devono essere garantiti nella vita quotidiana con un orizzonte più lungo della verifica settimanale. Hanno necessità di programmare e avere maggiori certezze. Il nuovo Governo può dare un importante segnale di discontinuità su questo tema e – sono certo – avrà al suo fianco le regioni” ha sottolineato Fontana.

Necessità di trovare un equilibrio tra sicurezza sanitaria e sistema economico