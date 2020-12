Divieto di spostamento tra comuni a Natale, il Governo valuta un alleggerimento delle limitazioni. Dopo il lungo pressing da parte di presidenti di Regione (tra cui lo stesso Attilio Fontana) e parlamentari, il presidente del consiglio Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’alleggerimento delle limitazioni che ad oggi vietano di spostarsi tra comuni diversi nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno (1 gennaio). Probabilmente non verrà cambiato il Dpcm, saranno modificate le deroghe, cioè le “giustificazioni” sullo stato di necessità.

La notizia è stata data dall’Ansa, che l’avrebbe appresa da fonti parlamentari. Dopo lo stop perentorio arrivato nei giorni scorsi per bocca dei ministri Fancesco Boccia (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute), fortemente contrari all’idea di concedere qualsiasi deroga in occasione delle festività natalizie, il premier starebbe dunque valutando l’ipotesi di concedere un allargamento del perimetro delle situazioni di necessità che giustificano gli spostamenti dal proprio comune di residenza.

Norma criticata anche dal Presidente della Provincia di Lecco

Al centro della possibile revisione la norma contestatissima e criticatissima, soprattutto per il giorno di Natale, che non consentirebbe neppure di andare a salutare un familiare anziano se abita fuori dal proprio Comune di residenza. Anche nel lecchese cera stata una vera e propria levata di scudi “capitanata” dal presidente della Provincia Claudio Usuelli, ma anche dal sindaco di Pescate Dante de Capitani.

Divieto di spostamento tra comuni a Natale: la posizione di 25 parlamentari dem

Una norma che per altro anche 25 senatori del partito democratico, al Governo del Paese, avevano chiesto di modificare”. Fra loro anche il parlamentare di Vimercate Roberto Rampi, che ora si dice soddisfatto da questa apertura da parte del Premier. “Non pare praticabile – sottolinea – la strada che porterebbe a una modifica del Decreto in piena emergenza sanitaria, più percorribile quella di modificare le ‘deroghe’, ovvero le giustificazioni sullo stato di necessità. Con le cosiddette Faq di palazzo Chigi. Si potrebbero così ‘allargare’ le maglie sui ricongiungimenti familiari”. In sostanza ci sarebbe un’interpretazione estensiva delle situazioni di necessità, tali da giustificare lo spostamento tra Comuni. “Siamo al lavoro – conclude Rampi – non per fare guerre, ma per migliorare la situazione tenendo alta la soglia di prudenza ma tenendo conto delle specificità territorio”. In sostanza, non si vogliono i cenoni con i parenti ma non si vuole colpevolizzare o sanzionare neppure chi il giorno di Natale vuole recarsi in un altro Comune per portare un regalo alla propria madre.