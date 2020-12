Decreto di Natale, ora è ufficiale: ecco tutte le regole, tra zona rossa e zona arancione VIDEO

Alla fine ha prevalso la “linea dura”, in seno al Governo. In estrema sintesi, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 “zona rossa” in tutta Italia nei giorni festivi e pre-festivi (ovvero 24 la vigilia, 25 Natale, 26 Santo Stefano, domenica 27, più il 31 San Silvestro, 1 Capodanno, sabato 2 e domenica 3 ma anche 5 e 6) e “zona arancione” in tutti gli altri (lunedì 28, martedì 29 e mercoledì 30, più lunedì 4), il che significa negozi aperti e ristoranti chiusi.

LEGGI ANCHE L’autocertificazione torna necessaria con il Decreto di Natale ECCO IL MODELLO DA STAMPARE

Sugli spostamenti: consentiti dai comuni di 5.000 abitanti in un raggio di 30 chilometri, ma non si potrà entrare nei capoluoghi se compresi nello stesso raggio. Fatte salve le specifiche di cui sopra sugli spostamenti, sarà permesso accogliere a casa al massimo 2 ospiti non conviventi per giorno, che potranno essere accompagnati da minori di 14 anni.

LEGGI ANCHE Coronavirus, a Lecco 85 nuovi contagi. Continua il calo di ricoverati e dei decessi in Lombardia

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al termine di un lungo Consiglio dei ministri, ha parlato alla nazione questa sera, venerdì 18 dicembre 2020, per illustrare le specifiche del cosiddetto “Decreto di Natale“.

C’è forte preoccupazione per gli assembramenti e per la diffusa voglia di convivialità e socialità di questi giorni e in particolare nelle festività natalizie., Dobbiamo intervenire non è una decisione facile, ma sofferta, rafforzare il regime di misure necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarsi meglio, anche in vista della ripresa più in generale delle attività, che avverrà a gennaio.

Si è svolto un Consiglio dei ministri che questa volta ha approvato un Decreto legge (non un Dpcm) che offre un punto di equilibrio tra la stretta da mettere in campo e le deroghe necessarie, in considerazione dell’importanza sociale – e vorrei dire anche ideale – che queste festività hanno nella nostra unità nazionale.