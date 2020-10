Decreto Agosto: nel Lecchese in arrivo un acconto da 2 milioni di euro I FONDI COMUNE PER COMUNE

«Sono finalmente in arrivo, per i Comuni italiani, le risorse relative all’acconto del “Fondone-bis” inserito nel Decreto Agosto. Per la provincia di Lecco si tratta di uno stanziamento iniziale pari a 2.221.529 euro». Ad annunciarlo è Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese della Brianza e Capogruppo PD della VI Commissione Finanze.

Decreto Agosto: nel Lecchese in arrivo un acconto da 2 milioni di euro

«Le cifre, allegate al decreto ministeriale che la scorsa settimana ha ottenuto l’intesa in Conferenza Stato-Città – spiega il parlamentare Dem – sono figlie della doppia coppia di parametri stabilite per calcolare la cifra in arrivo a ogni amministrazione. Nel caso dei Comuni, l’acconto vale 400 milioni di euro, dei quali 250 milioni guidati dal fabbisogno nella spesa sociale e 150 milioni da quello per il trasporto scolastico. I due parametri servono a costruire una sorta di geografia della necessità di risorse, ma non indicano un vincolo specifico di spesa. In pratica, ogni Comune riceve un assegno quantificato sulla base di questi due criteri, ma potrà spendere le risorse come meglio crede sulla base delle sue effettive esigenze e della sua situazione specifica».

Attenzione del Governo e del Parlamento

«Questo – conclude Fragomeli – rappresenta un ulteriore segnale di attenzione del Governo e del Parlamento nei confronti dei bisogni degli Enti locali, che quotidianamente – e tanto più in un periodo di emergenza come quello attuale – si trovano a dover dare risposte immediate e certe ai cittadini».

I fondi Comune per Comune

Abbadia Lariana 30.711,03

Airuno 16.015,49

Annone di Brianza 6.216,49

Ballabio 28.865,11

Barzago 28.130,65

Barzanò 20.635,58

Barzio 19.908,27

Bellagio 21.859,14

Bellano 15.062,60

Bosisio Parini 15.490,47

Brivio 36.738,05

Bulciago 46.548,02

Calco 47.388,36

Calolziocorte 59.849,31

Carenno 9.333,33

Casargo 7.749,31

Casatenovo 85.401,32

Cassago Brianza 32.212,94

Cassina Valsassina 5.435,30

Castello di Brianza 26.598,80

Cernusco Lombardone 36.377,16

Cesana Brianza 4.775,95

Civate 18.827,74

Colico 80.052,27

Colle Brianza 17.882,07

Cortenova 12.098,49

Costa Masnaga 47.149,95

Crandola Valsassina 2.819,42

Cremella 15.975,68

Cremeno 18.699,45

Dervio 12.701,97

Dolzago 7.655,61

Dorio 4.865,60

Ello 4.985,68

Erve 6.009,85

Esino Lario 2.233,43

Galbiate 28.471,99

Garbagnate Monastero 30.345,01

Garlate 21.624,30

Imbersago 17.039,74

Introbio 0

Introzzo 0

La Valletta Brianza 35.222,59

Lecco 178.649,75

Lierna 11.083,85

Lomagna 37.204,11

Malgrate 15.299,40

Mandello del Lario 66.991,54

Margno 3.401,88

Merate 64.475,27

Missaglia 59.989,14

Moggio 5.537,58

Molteno 0

Monte Marenzo 14.153,87

Montevecchia 20.882,11

Monticello Brianza 25.349,25

Morterone 588,05

Nibionno 44.716,87

Oggiono 58.215,68

Olgiate Molgora 44.269,35

Olginate 48.377,75

Oliveto Lario 14.348,18

Osnago 36.742,49

Paderno d’Adda 30.849,03

Pagnona 5.343,16

Parlasco 1.013,31

Pasturo 21.685,70

Perledo 0

Pescate 17.491,09

Premana 9.368,20

Primaluna 22.649,14

Robbiate 25.127,19

Rogeno 49.791,17

Santa Maria Hoè 15.871,23

Sirone 31.621,16

Sirtori 31.179,79

Sueglio 632,34

Suello 11.756,18

Taceno 3.992,51

Torre de’ Busi 36.738,05

Tremenico 0

Valgreghentino 62.822,80

Valmadrera 38.965,85

Varenna 8.789,43

Vendrogno 0

Vercurago 8.857,53

Verderio 39.669,28

Vestreno 0

Viganò 11.075,32