Si sono tenute oggi, mercoledì 3 aprile 2024, le audizioni in Commissione VI Ambiente, energia e clima, protezione civile sul tema della sostenibilità ambientale del settore della carta e della stampa, promosse dal Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini, alla presenza di aziende leader nel settore quali “Bellavite NonSoloCarta” di Missaglia e “ICMA” di Mandello del Lario

Carta e stampa: Bellavite e Icma Eccellenze lecchesi

«Queste aziende sono un riconosciuto punto di riferimento, non solo nel territorio lecchese, nella filiera della carta e della stampa e rappresentano un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale – ha precisato Giacomo Zamperini, componente della VI Commissione – Esse incarnano modelli virtuosi di quella economia a cui tutti ambiscono ma che in pochi riescono a portare avanti, un’economia realmente circolare in tutte le fasi del processo di filiera.»

Nella fattispecie l’azienda ICMA, fondata nel 1933 e guidata da quattro generazioni di donne, nel settore della carta per packaging di lusso, “qualità senza compromessi e legati al nostro territorio”, è attenta alla riduzione dei consumi ed alle emissioni, nel risparmio energetico ed autoproduzione con fonti rinnovabili, riciclabilità, utilizzo di materie prime eco sostenibili: 3 impianti fotovoltaici 339.4 Kwp ; 100% delle acque di produzione è trattato per poter essere reimmesso nel processo di produzione; rifacimento facciata con vernice fotocatalitica; sostituzione impianto di riscaldamento a gas con pompe di calore e packaging monomateriale e riciclabile, oltre al 100% materiali cellulosici certificati FSC e 112 carte riciclate prét à porte. Fra gli altri, un importante risultato e riconoscimento, Mela d’oro Bellisario per la parità di genere nel 2020.

Tra le richieste fatte in Commissione, quelle di agevolare lo spostamento di persone e merci, lo sviluppo delle comunità energetiche locali, oltre a semplificare l’accesso ai finanziamenti per chi ha percorsi di sostenibilità virtuosi.

«Da 90 anni ICMA trasforma e nobilita la carta per packaging di alta gamma e l’attenzione per il contesto ambientale unico in cui opera (tra le montagne e il lago di Como) è da sempre parte delle scelte aziendali - ha commentato Elena Torri, Amministratrice Delegata ICMA - Lavorare nel rispetto dell’ambiente ha sempre significato preservare il paese in cui viviamo e nel quale crescono i nostri figli. Negli ultimi anni l’azienda, diventata B Corp nel 2020, ha indirizzato in via prioritaria i suoi investimenti verso iniziative volte a ridurre il proprio impatto ambientale, applicando criteri di sostenibilità a tutta la vita dell’azienda, dai prodotti ai processi fino alla manutenzione dello stesso stabilimento aziendale. Molto ancora si può fare soprattutto ragionando in termini di “comunità” e ringraziamo la Commissione ambiente ed in particolare il Consigliere Giacomo Zamperini per l’opportunità che ci è stata data di poter presentare il nostro punto di vista su questo tema.»

Bellavite Editore, nata nel 1906, a Missaglia, in origine una bottega con torchio, decade dopo decade si è trasformata seguendo l’evoluzione del mondo della stampa. La storia famigliare e lavorativa affonda le radici in Brianza, terra generosa di paesaggi naturali. Abitare un territorio è viverlo con rispetto, contribuire alla sua conservazione e al suo sviluppo: per questo vi è data grandissima importanza alla sostenibilità della produzione. Questa realtà aziendale ha adottato una politica Green, certificata dal marchio GreenPrinting®️, che si manifesta nell’utilizzo di tecnologie e materiali a “zero impatto” ambientale, nell’organizzazione aziendale e nella scelta dei fornitori, dotazioni di auto a metano ed installazione di pannelli fotovoltaici. Scelte aziendali che hanno ricadute positive sull’ambiente: tonnellate di CO2 emesse e compensate, 44,8 ton 117,9 ton Emissioni compensate con certificati CER; energia consumata: 425.000 kwh 100% proveniente da fonti rinnovabili; infine, rifiuti prodotti e riciclati: 161.000 kg di cui il 90% riciclato o riutilizzato.

«Un grande ringraziamento al Consigliere Giacomo Zamperini per l'opportunità che ci ha dato. Partecipare all'audizione ci ha permesso di comunicare in modo diretto e trasparente con l'intera commissione: è necessaria una pubblica amministrazione più attenta alle aziende virtuose in ottica green. La nostra richiesta è quella di istituire specifiche gare d'appalto e/o bandi che diano più credito agli sforzi, anche economici, delle aziende private che abbracciano il tema della sostenibilità ambientale da diversi anni. Due potrebbero essere le modalità d'intervento, ovvero la predisposizione di Bandi dedicati esclusivamente alle aziende virtuose e percentuali più alti per l’aggiudicazione del bando per le aziende che si dedicano alla sostenibilità aziendale.» ha commentato Andrea Bellavite, responsabile operativo e acquisti di Bellavite NonSoloCarta.

«Regione Lombardia ha il compito di sostenere queste eccellenze che sono sostenibili per davvero e deve evitare che il fardello dell’inversione di marcia sui temi ambientali e della lotta al cambiamento climatico vengano scaricati completamente su di esse. Per questo, all’interno della riforma normativa della legge regionale sull’ambiente che è in corso di stesura, presenterò una proposta specifica affinché si prevedano finanziamenti ad hoc o premialità specifiche nell’accesso ai bandi per le aziende certificate come sostenibili, così come già accade per le attività storiche. Ringrazio Elena Torri, Amministratrice Delegata ICMA ed Andrea Bellavite, responsabile operativo e acquisti di Bellavite NonSoloCarta, per la loro disponibilità, ma soprattutto per la loro passione che rende queste due realtà del nostro territorio, una vera e propria eccellenza del Made in Italy.»