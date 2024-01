Autonomia differenziata: se ne parla lunedì

Cosa si intende per Autonomia differenziata? A che punto siamo del percorso? Sono queste le domande a cui si cercherà di dare una risposta durante l'incontro in programma a Osnago lunedì 22 gennaio 2024.

Autonomia differenziata: se ne parla a Osnago

Ad organizzarlo il gruppo "Orgoglio Osnago" con il patrocinio dell'Amministrazione comunale. Relatore della serata sarà il Sottosegretario all'autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza. L'appuntamento è fissato a partire dalle 21 in sala consiliare.

L'autonomia differenziata si configura come il riconoscimento, da parte dello Stato, della facoltà di una regione a statuto ordinario di godere di autonomia legislativa su materie di competenza concorrente e, in tre specifici casi, su materie di competenza esclusiva dello Stato

. Il terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione, come modificato nel 2001, prevede essenzialmente che una serie di materie, non affidate in via esclusiva allo Stato centrale, possano essere demandate alla competenza di ogni singola Regione a statuto ordinario (tutte, tranne Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia)

. La legge che affida le competenze è "approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata"