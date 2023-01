Vento forte in arrivo domani sul Lecchese tanto che la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un allerta meteo galla per la nostra provincia e non solo.

Vento forte: scatta l'allerta meteo a Lecco, raffiche fino a 80km/h

"Dalle prime ore di domani, giovedì 19 gennaio 2023 attese deboli precipitazioni sulla Pianura, Appennino e Prealpi con limite neve tra i 300-600 metri - si legge ne documento di allertamento - Prevista ventilazione settentrionale in rinforzo sui settori Alpini e Prealpini, in particolare su Val Chiavenna, Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, e Lario e Prealpi Occidentali. Sono previste raffiche massime fino a 80 km/h in quota. Si segnala possibile interessamento anche dei fondivalle e delle pianure occidentali, con fenomeni che potranno assumere anche carattere di Foehn. Attenuazione prevista in serata, ma persistente ancora in quota".

Pericolo valanghe moderato sulle Prealpi lecchesi

"Gli accumuli di neve ventata, sia soffici che compatti, soprattutto di recente formazione, continuano a rappresentare la principale fonte di pericolo richiedendo un'attenta valutazione locale sul singolo pendio - si legge nel bollettino neve e valanghe di Arpa Lombardia - In quota è necessario prestare attenzione in particolare sui pendii ripidi, in conche, canaloni, zone sottovento e cambi di pendenza. Su diversi pendii ripidi, il distacco è possibile già con debole sovraccarico. Possibili scaricamenti e valanghe spontanee a debole coesione di superficie per lo più di piccole dimensioni".