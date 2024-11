Vigili del fuoco di Lecco impegnati nella giornata di oggi, mercoledì 20 novembre 2024 per i disagi causati dal vento forte.

Vento forte, interventi dei Vigili del fuoco. E domani "spruzzata" di neve

Come annunciato infatti forti raffiche si sono abbattute sulla nostra provincia tanto che la sala operativa della Protezione Civile regionale aveva emesso una allerta meteo gialla proprio per vento forte.

In particolare i pompieri lecchesi sono stati chiamati a più riprese per tagli di piante e rami pericolanti. . La ventilazione è prevista in attenuazione in serata sulla pianura e nei fondivalle prealpini. In compenso è possibile che nella giornata di domani, giovedì arrivi un po' di neve, dopo quella caduta stanotte sulle vette.

Secondo Arpa Lombardia giovedì temporanea stabilità nelle prime ore, seguita dall’ingresso di una nuova perturbazione dal pomeriggio-sera: brusco abbassamento dello zero termico con neve fino a quote collinari o di pianura sui settori occidentali. Limite delle nevicate intorno a 400 metri con temporaneo interessamento della pianura occidentale in serata.