Vento forte: allerta arancione a Lecco

Allerta arancione a Lecco e in provincia è già arrivato il vento forte. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 settembre 2024, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha infatti emesso una nuova allerta meteo per il Lecchese e non solo.

Allerta arancione nel Lecchese, è già arrivato il vento forte

"Nel corso del pomeriggio di oggi 13/09 è previsto un deciso rinforzo della ventilazione da Nord, con venti da moderati a forti diffusi su tutta la fascia alpina e prealpina, in particolare sui settori occidentali dove l'intensità areale del vento sarà attorno a 30-50 km/h. Le velocità più elevate saranno più probabili a partire da quote superiori ai 500-700 metri, con raffiche di vento attorno a 70-80 km/h. Localmente le raffiche potranno raggiungere valori fino a 130 km/h nella fascia di quota compresa tra 1000 e 1500 metri. Sul Nodo Idraulico di Milano il rinforzo della ventilazione è atteso in particolare sulla fascia pedemontana. Non si escludono possibili raffiche tra 50-70 km/h anche sulla Lomellina e Valcamonica" si legge nel bollettino.

"Per la giornata di domani 14/09 persistono ancora condizioni di vento da moderato a forte diffusamente su tutta la fascia alpina, prealpina e la fascia pedemontana e di pianura occidentale, in particolare la parte di alta pianura. A partire dal tardo pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dell'intensità del vento, che rimarrà diffusamente moderato o localmente forte fino a sera sui settori alpini e prealpini, in indebolimento più marcato sulla fascia di pianura a partire da metà pomeriggio".