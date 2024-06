Tornano i temporali nel weekend: allerta meteo su Lecco emessa oggi, venerdì 7 giugno 2024 dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale.

"Sul Nord Italia insiste un flusso occidentale in quota, stretto tra un'ampia area depressionaria sul Nord Europa e una struttura anticiclonica sul Mediterraneo meridionale. Per la giornata di oggi 07/06 saranno possibili rovesci e temporali in veloce spostamento da Ovest ad Est determinati dalle infiltrazioni di aria più fresca associata alla depressione e dal ciclo diurno - si legge nel documento di allerta - Sulle aree Alpine, Prealpine e pedemontane, in particolare quelle occidentali, nelle ore pomeridiane e serali saranno possibili locali temporali forti, ma con bassa probabilità di fenomeni persistenti".

"Per la giornata di domani 08/06 saranno ancora possibili rovesci e temporali sparsi, che potranno risultare localmente intensi, in transito da Ovest ad Est su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, ma con bassa probabilità di fenomeni estesi e persistenti. Saranno inoltre possibili rovesci o temporali isolati sulla pianura, in particolare occidentale".