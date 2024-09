Temporali in arrivo su Lecco. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha infatti emesso nella giornata di oggi, martedì 3 settembre 2024, una allerta meteo di codice giallo per la nostra provincia e non solo.

La più alta probabilità di precipitazioni, per quanto riguarda il territorio della provincia di Lecco è quella serale e soprattutto notturna.

"Un'ampia struttura depressionaria si approfondirà nel corso della seconda parte della giornata di oggi 03/09 sull'Europa occidentale portando condizioni progressivamente più instabili anche sul Nord Italia. Nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali sparsi sulla regione, con la possibilità di fenomeni localmente più intensi sull'Appennino. In tarda serata attesi rovesci più diffusi su Prealpi e alta pianura occidentali" si legge nel documento di allerta.

"Domani 04/09, nel corso della notte, precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale sulla fascia Prealpina centro occidentale, più occasionali altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi saranno possibili su tutta la regione, con maggiore probabilità di fenomeni localmente intensi sui settori meridionali e sulla fascia pedemontana/prime Prealpi. In serata previste nuove precipitazioni, più diffuse, su Prealpi e alta pianura occidentali. Il Centro Funzionale rivaluterà i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani 04/09 per l'aggiornamento dei codici colore di allerta".

Annullata la Fiaccolata notturna sul monte barro

"È con grandissimo dispiacere che dobbiamo comunicarvi che abbiamo deciso di sospendere la fiaccolata notturna per illuminare le cime del Monte Barro prevista per questa settimana - spiegano gli organizzatori dell'evento in programma a Galbiate - A causa del brutto tempo sarà manifestazione riprogrammata più avanti quando le previsioni meteo lo consentiranno".