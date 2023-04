Temperature minime sotto zero nel Lecchese... fa più freddo che a Natale

Temperature minime sotto zero... fa più freddo che a Natale. Il sole non manca ma la colonnina di mercurio è scesa e non di poco nel Lecchese. Lo testimoniano le rilevazioni fatte dagli esperti di Meteo Val San Martino: "Stamattina, giovedì 6 aprile 2023, dalla rete delle stazioni meteorologiche alcune temperature minime sono andate sottozero: -2.8⁰C a Pontida e Passo Valcava, -2.1⁰C a Capanna Alpinisti Monzesi, -1.7⁰C a San Gottardo di Torre de' Busi -0.4⁰C a Arlate di Calco. Le altre stazioni sono andate vicino allo 0 con la più alta Vercurago a +2.6⁰C".

Temperature minime sotto zero nel Lecchese

"Correnti fredde da nord-est stanno interessando la nostra penisola portando un po' di freddo fuori stagione soprattutto nelle ore dal tramonto all'alba e in quota. Il tutto sempre in un contesto di alta pressione che mantiene le giornate stabili e soleggiate - sottolineano da MVSM - da Per oggi ci aspettiamo una giornata con cielo sereno al mattino con possibili lievi velature dal pomeriggio/sera. Precipitazioni assenti. Le temperature odierne sono al di sotto della media del periodo e saranno stazionarie. Gradevoli ma sempre sottomedia nelle ore centrali di luce, freddo invece al mattino e dopo il tramonto La ventilazione sarà molto debole con provenienza nord-orientale".

Fa più freddo che a Natale

Mal comune mezzo gaudio verrebbe da dire visto che, secondo 3BMETEO ... fa più freddo che a Natale!

“Gelate tardive su gran parte del Centronord con valori sottozero anche in pianura e danni alle coltivazioni e alla vegetazione - spiega Edoardo Ferrara di 3bemeto.com - Temperature che stridono ancor di più se confrontate con quelle che registravamo lo scorso inverno, molto spesso sopra la media e anche abbondantemente (salvo temporanee parentesi più fredde). Ad esempio lo scorso Natale le temperature minime sono state diffusamente più alte di stamattina, faceva più caldo da Nord a Sud e non di poco: sulle coste tirreniche, Calabria, Sicilia e Sardegna minime anche di 12-14°C, sull'entroterra del Centrosud in genere si spaziava dai 7 ai 10°C. Al Nord nessuna gelata se non giusto sulle Alpi orientali: in Valpadana valori in genere compresi tra 5°C e 8°C. In alcune città la differenza tra le minime di stamattina con quelle dello scorso Natale sono anche di 14°C, come nel caso di Firenze! In allegato la tabella con il confronto tra le temperature minime di stamattina e quelle dello scorso Natale".