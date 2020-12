Primi fiocchi di neve in pianura nel Lecchese PREVISIONI METEO, FOTO E VIDEO

“Deboli precipitazioni, nevose dalle quote collinari, sono in atto dalle 7.15: il centro di bassa pressione e centrato sulla Corsica attiva correnti sudoccidentali mentre aria fredda dal nord Europa è affluita in quota già da un paio di giorni. Da Passo Di Valcava fino alla fascia collinare dei 500 metri ci sono le condizioni per la neve. Comunque nell’arco del giorno le condizioni saranno un po’ queste, con deboli piogge o pioviggini, neve in collina e montagna, il tutto si indebolirà nel pomeriggio ed andrà in esaurimento dal tardo pomeriggio e soprattutto in serata. E’ atteso un miglioramento nella giornata di domani e di nuovo un intenso peggioramento da venerdì tutto da monitorare. Temperature minime stazionarie o in calo, massime in calo. Zero termico attorno a 700/800 metri. Minime nei settori da noi monitorati comprese tra -2.0°C di Passo di Valcava e +3.5°C di Concordia di Valmadrera (ieri +5.5°C). Venti fino al mattino moderati orientali in pianura, in attenuazione e rotazione da ovest nel pomeriggio”.