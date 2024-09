E' in avvicinamento una perturbazione atlantica che interesserà il nostro territorio tanto che la sala operativa del Protezione civile regionale ha diramato oggi, domenica 22 settembre 2024, una allerta meteo gialla per Lecco e non solo.

Pioggia in arrivo: allerta gialla su Lecco

Sulla Lombardia nuvolosità variabile con possibili deboli piogge: nel pomeriggio di oggi previste isolate sui rilievi, in particolare su Prealpi Centro-Occidentali ed Appennino, mentre in tarda serata saranno sparse sui settori occidentali - si legge nel bollettino - Domani 23/09 atteso il transito della perturbazione con precipitazioni diffuse, possibili deboli isolate già dalla notte-primo mattino su settori occidentali e meridionali della regione. Dal mattino saranno diffuse sui settori occidentali, di debole o localmente moderata intensità: nel pomeriggio-sera saranno prevalentemente di intensità moderata o forte, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare su Prealpi Centro-Occidentali e relativa fascia pedemontana, Appennino e pianura centro- orientale. Accumuli areali in queste zone diffusi tra 25 e 50 mm/24h, prevalentemente concentrati nelle 12 ore tra pomeriggio e sera, mentre saranno tra 10 e 25 mm/24h altrove. Possibili locali picchi più consistenti dovuti all'attività temporalesca del pomeriggio-sera.

"Previste ancora precipitazioni di moderata intensità diffuse sui settori centro-orientali nella notte-primo mattino di martedì 24/09, in successivo rapido esaurimento".