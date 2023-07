Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia all'inizio della scorsa settimana (con danni provvisori, solo nel Lecchese, che superano i 5 milioni e mezzo di euro), una nuova perturbazione è in transito sulla nostra regione. La sala operativa della Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta meteo di codice giallo (quindi con criticità potenzialmente inferiore rispetto a 7 giorni fa) per rischio di temporali forti su Lecco e non solo.

Nuova allerta meteo per rischio temporali su Lecco

"Per la giornata di oggi, lunedì 31 luglio 2023 correnti in quota occidentali favoriscono condizioni di debole instabilità. Di conseguenza, qualche rovescio è possibile nel pomeriggio sui rilievi alpini e prealpini, in particolare su quelli bergamaschi e bresciani, ma con probabilità di temporali scarsa o nulla. Nella notte e fino al primo mattino di domani, martedì 1 agosto, condizioni di instabilità potranno favorire lo sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi prealpini e sulla fascia pedemontana della pianura, in estensione e movimento da Ovest verso Est - si legge nel documento di allerta - In serata saranno possibili ulteriori rovesci e temporali sparsi sulle Zone alpine e prealpine che occasionalmente potranno interessare le aree di pianura pedemontane".