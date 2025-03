Il Centro regionale Neve e Valanghe di ARPA Lombardia ha emesso il bollettino neve e valanghe per il weekend di sabato 8 e domenica 9 marzo 2025, evidenziando la necessità di prudenza in montagna a causa delle condizioni meteorologiche variabili e della stabilità del manto nevoso.

Neve e valanghe: il bollettino di arpa per l'8 e 9 marzo

Le previsioni meteo favoriranno il consolidamento della neve, in particolare sui versanti più esposti al sole, anche ad altitudini elevate. Tuttavia, sui versanti settentrionali, alle quote più alte, la neve si presenta asciutta e polverosa in superficie, mentre alla base si riscontrano strati deboli, che aumentano il rischio di instabilità.

In quota, il vento da sud causerà una ridistribuzione della neve superficiale, creando nuovi accumuli, soprattutto nei settori sottovento. La principale criticità sarà rappresentata dai lastroni da vento, che si formeranno a quote più alte. Questi lastroni sono ben visibili e localizzati, ma comunque pericolosi per chi si trova nelle vicinanze.

Arpa Lombardia invita chiunque desideri avventurarsi in montagna a consultare attentamente il bollettino di pericolo valanghe di ARPA Lombardia prima di partire. È fondamentale mantenere un atteggiamento prudente, valutando sempre le condizioni specifiche del sito con spirito critico.