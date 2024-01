Neve a bassa quota? Secondo gli esperti di Meteo Val San Martino non è da escludere oggi, martedì 9 gennaio 2023, sulla provincia di Lecco.

Neve a bassa quota? Possibile spruzzata oggi sulla provincia di Lecco

"Nel corso della giornata odierna una blanda circolazione depressionaria in approfondimento sul golfo di Biscaglia favorisce flussi umidi e freddi orientali con deboli precipitazioni dal pomeriggio di oggi fino a domattina con nevischio o deboli nevicate anche a quote collinari.

Stabilizzazione del tempo attesa già dalla giornata di giovedì - spiegano gli esperti di Meteo Val San Martino - Oggi generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con copertura in aumento dal pomeriggio. Precipitazioni deboli sparse dal pomeriggio, possibilità di neve debole o nevischio già alle quote collinari 400/500 metri in su, indicativamente nella fascia indicata nella cartina" (vedi immagine di coperetina).

Temperature minime e massime in calo, zero termico in calo fino a 500/700 metri.

Nei nostri settori annotiamo una minima (provvisoria) pari a -2.2°C a Passo di Valcava e +6.2°C a Calolziocorte

Venti da deboli a moderati da est, sui monti da deboli a moderati meridionali.