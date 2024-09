Meteo: permane l'allerta gialla su Lecco

Dopo le piogge cadute copiose questa notte, permane l'allerta meteo gialla su Lecco emessa dalla sala operativa dalla Protezione civile regionale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 12 settembre 2024.

Per la seconda parte della giornata di oggi 12/09 si prevedono precipitazioni, localmente anche moderate e sotto forma di rovesci, che coinvolgeranno diffusamente il bresciano e mantovano, con maggiore probabilità su quest'ultimo settore. Sarà possibile, con moderata probabilità, la formazione di qualche rovescio o temporale tra le Orobie e le Prealpi Bresciane, non è escluso il marginale coinvolgimento della pianura vicina. Si segnalano possibili massimi locali compresi tra 40-50 mm. Si attendono venti moderati o forti da Nord in quota su Alpi e Prealpi Occidentali con raffiche di foehn nelle valli, temporaneamente anche sui settori di pianura occidentali. Saranno possibili raffiche comprese tra 70-80 km/h oltre i 1000 metri, mentre nelle valli massimi locali fino 60 km/h. Si segnala che, esclusivamente lungo le coste del Lago di Garda, saranno possibili rinforzi di vento con velocità massime di raffica tra 50-60 km/h" si legge nel bollettino.

"Per la giornata di domani 13/09 sono attesi forti venti in quota su Alpi e Prealpi, mentre in alcune valli sono attese forti raffiche di foehn, con maggiore probabilità su Valchiavenna e valli del Lario. Dal mattino si prevedono venti moderati, o temporaneamente forti, da Nord a carattere di foehn anche sulla pianura occidentale. Si segnalano possibili raffiche fino a 90-110 km/h oltre i 1500 metri su Alpi Retiche e Alto Lario, fino a 55-65 km/h temporaneamente su alta pianura occidentale. Non sono esclusi Isolati rovesci o temporali nel pomeriggio tra Orobie e Prealpi Bresciane, con possibile marginale coinvolgimento dei settori di pianura vicini.