Maltempo: la cascata di Chiuso "ruggisce". Resta l'allerta

E' tornato (al momento) il sole su Lecco e la situazione meteo sta tornando alla normalità. Diversi, nel corso di tutta la mattinata di oggi, venerdì 3 novembre 2023, gli interventi compiuti dai Vigili del fuoco per allagamenti, controlli sugli scolmatori e tagli pianta causati dal maltempo.

Maltempo: la cascata di Chiuso "ruggisce"

I pompieri hanno monitorato con attenzione anche la cascata di Chiuso a Lecco. Nel video ben si vede tutta la foza del torrente Culigo.

Resta l'allerta

Cosa ci aspetta ora dal cielo? Permane l'allerta meteo per la provincia di Lecco.

"Per la giornata di oggi 03/11 l'allontanamento verso Est del sistema depressionario che nelle ultime ore ha interessato la Lombardia determinerà un rapido e temporaneo miglioramento, con precipitazioni in progressiva attenuazione fino a definitiva cessazion" si legge nel bollettino della Protezione civile Regionale.

... ma ritorna il maltempo

"Dopo la breve pausa asciutta della prima parte della giornata di domani 04/11, seguirà un rapido peggioramento dal pomeriggio per l'ingresso di una nuova veloce perturbazione atlantica. Tra la sera e la notte previste precipitazioni diffuse sulla regione, guidate da un flusso in quota in intensificazione da Sud-Ovest che avventerà i nuclei precipitativi contro l'ostacolo orografico offerto dalle Alpi e dalle Prealpi centro-orientali. L'effetto sbarramento dei rilievi favorirà lo sviluppo di piogge fino a moderate e persistenti sui settori alpini, prealpini e di pianura centro-orientale, più probabili nella fascia oraria dalle 18:00 alla mezzanotte. In questo contesto caratterizzato da precipitazioni deboli o moderate di tipo stratiforme non si esclude lo sviluppo di nuclei convettivi, con associati rovesci di pioggia più probabili tra la notte e le prime ore di domenica. Dalla tarda mattinata di domani 04/11 venti in rinforzo dai quadranti meridionali in montagna e nel pomeriggio ventilazione moderata da Est in pianura. Verso sera in Appennino non si escludono raffiche da Sud fino a 80-90 km/h. Sulle Alpi neve al di sopra dei 1200 metri circa, con zero termico in risalita durante la notte e sulle Prealpi quota neve intorno ai 1400 metri, in risalita fino a 1600-1800 metri sempre in nottata."