La perturbazione che dalla giornata di oggi, giovedì 22 febbraio 2024, sta interessando il territorio è destinata a peggiorare dalla serata di oggi. Per la provincia di Lecco è in vigore una allerta meteo gialla emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale.

Maltempo, da stasera peggiora. Allerta gialla su Lecco

"L’approfondimento di una depressione Nordatlantica verso il Mediterraneo spinge un flusso Sud occidentale instabile ed in intensificazione verso l’arco Alpino: precipitazioni diffuse su rilievi e pianura occidentale, in intensificazione nel corso del pomeriggio di oggi 22/02 e forti dalla serata - si legge nel documento di allerta - Quota neve attesa tra 1200 e 1600 metri. Venti in rinforzo da Sud, in particolare sull’Appennino oltre 600 metri e sulle cime Alpine e Prealpine inizialmente oltre 1500 metri, dalle 21:00 anche a quote inferiori (800 metri); in pianura vento in rinforzo da Est in serata".

"Il transito nelle ore notturne e nella mattina di domani 23/02 della fase più intensa della perturbazione porta precipitazioni da moderate a forti sui rilievi Alpini e Prealpini e da deboli a moderate altrove, più insistenti sulla fascia Prealpina centro-orientale ed in spostamento verso Est nel corso della mattina. Da metà giornata previste precipitazioni più irregolari anche a carattere di rovescio o temporale (con bassa probabilità di fenomeni intensi) con quantitativi areali più deboli, più probabili sull’alta pianura e sui rilievi settentrionali. Quota neve in abbassamento tra 1200 e 1400 metri, con possibili deboli nevicate di neve bagnata anche a quote inferiori in corrispondenza delle precipitazioni più intense nelle valli nel corso della notte e dal pomeriggio in corrispondenza dei rovesci. Ventilazione in attenuazione dal pomeriggio. La fase precipitativa più intensa è attesa tra le 18:00 di oggi 22/02 e le 06:00 di domani 23/02; tra le ore 18.00 di oggi e le 18.00 di domani sono possibili cumulate fino a 90mm in particolare sui settori prealpini".