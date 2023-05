Mattinata di intenso lavoro quella di oggi, mercoledì 10 maggio 2023, per i Vigili del fuoco di Lecco chiamati a effettuare diversi interventi a causa del maltempo.

Maltempo: alberi caduti e barca alla deriva

Diversi gli alberi caduti, in particolare a Galbiate, Monte Marenzo e a Merate. In quest'ultimo caso a "franare" è stata una pianta secolare che ha danneggiato parte di una ringhiera metallica in via Spluga.

Fortunatamente in nessun caso si registrano feriti.

Pompieri mobilitati anche sul lago. Una squadra nautica di Vigili del fuoco dei distaccamento di Bellano, a bordo della Pilotina, ha infatti recuperato una barca alla deriva nello specchio d'acqua davanti a Lierna.

Permane l'allerta meteo

Permane in vigore l'allerta meteo gialla diramata già ieri, martedì 9 maggio, dalla sala operativa della Protezione Civile Regionale.

"Oggi, mercoledì, si completa il transito verso est della perturbazione atlantica giunta nella scorsa notte - spiegano gli esperti meteo di Arpa Lombardia - Domani, giovedì, si attiva una circolazione depressionaria chiusa tra Francia e Nord Italia: sulla Lombardia variabilità con rovesci isolati o sparsi intermittenti. Venerdì la depressione si sposta leggermente verso sud, aumentando l'instabilità sulla nostra regione. Tra sabato e domenica il minimo in quota si muove dal Golfo del Leone verso il Centro-Nord Italia: sulla Lombardia persistono condizioni perturbate con alternanza tra debole e moderata instabilità. Lunedì sempre circolazione a curvatura ciclonica ma con minor probabilità di precipitazioni e possibile avvezione calda".