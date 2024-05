La tregua concessa nella giornata di ieri, domenica 26 maggio 2024, quando a farla da padrone è stato finalmente il sole, sembra avere le ore contate tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta temporali per Lecco e non solo.

Lecco: torna l'allerta temporali

"Per la restante parte della giornata di oggi 27/05 si prevede un graduale aumento dell'instabilità atmosferica con probabilità di innesco di temporali in sensibile aumento dal tardo pomeriggio - si legge nel documento di allerta - Saranno possibili, già nel primo pomeriggio, locali rovesci e isolati temporali sulle zone montane, assenti o solo occasionali sulle aree di Pianura limitrofe. Dal tardo pomeriggio si attende l’aumento della probabilità di temporali, dapprima sulle zone occidentali e successivamente sulle zone centro-orientali. Si attendono venti generalmente deboli, in rinforzo dai quadranti meridionali in montagna, con locali e temporanei rinforzi e raffiche in occasione dei passaggi temporaleschi".

"Nella prime ore di domani 28/05 prosegue e si esaurisce il passaggio perturbato, con fenomeni temporaleschi ancora possibili ovunque, ma più probabili sulle zone centro-orientali. Nel resto della giornata si prevedono ancora condizioni di debole instabilità atmosferica che dalla tarda mattinata, ma soprattutto nel pomeriggio e in serata, potrà favorire lo sviluppo di locali rovesci e qualche temporale sulle zone prealpine e occasionalmente sulla pianura. Si prevede vento da Nord in rinforzo su Valchiavenna, mentre sul resto della regione si attende vento in prevalenza debole con rinforzi temporanei e raffiche in occasione dei temporali. Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani, martedì 28/05 i nuovi scenari previsionali e i dati registrati sul territorio e l'eventuale emissione di codici di allerta validi a partire dalla seconda metà della giornata".