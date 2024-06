Potremmo essere facili profeti se dicessimo che domani saranno in tanti a mettersi in fila all'autolavaggio... Sì perchè con grande sorpresa (e non poco disappunto) sono stati tanti i lecchesi che oggi, domenica 9 giugno 2024, si sono ritrovati uno strato di terra rossa sulle auto dopo la pioggia.

Lecco: terra rossa sulle auto dopo la pioggia

LEGGI ANCHE In arrivo forti temporali: ancora una allerta meteo su Lecco

Un evento singolare ( e fastidioso soprattutto per i "maniaci" della pulizia delle quattro ruote) quello che si è verificato in queste ore

La frase "poche gocce di pioggia con la sabbia" potrebbe riferirsi a un fenomeno meteorologico noto come "pioggia rossa" o "pioggia di sabbia". Questo accade quando particelle di sabbia, generalmente provenienti dai deserti come il Sahara, vengono sollevate nell'atmosfera da forti venti e trasportate su lunghe distanze.

Quando queste particelle si mescolano con la pioggia, possono far sembrare l'acqua piovana torbida o sporca, lasciando depositi di sabbia o polvere una volta che la pioggia si asciuga. E il tutto diventa particolarmente visibile sulla carrozzeria e sui vetri delle automobili.

È un evento abbastanza comune in alcune regioni del Mediterraneo e dell'Europa meridionale, specialmente durante la primavera e l'estate quando le tempeste di sabbia nel Sahara sono più frequenti. Ora i lecchesi si preparano a pulire le loro vetture con un pizzico di meraviglia per questo fenomeno naturale che ha portato un pezzo di deserto in riva al lago...

(Nelle foto alcune auto a Valgreghentino)