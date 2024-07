Possibili forti temporali nel pomeriggio di oggi, domenica 21 luglio 2024 in provincia di Lecco.

Lecco: possibili forti temporali nel pomeriggio

"In Val San Martino e nei dintorni, inizio di giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, irregolare aumento della copertura cumuliforme nel corso del pomeriggio - spiegano gli esperti di Meteo Val San Martino - Precipitazioni dal pomeriggio rovesci o temporali sparsi. Possibili fenomeni localmente di forte intensità; in serata precipitazioni in rapido esaurimento".

E la colonnina di mercurio? "Temperature minime stazionarie, massime in calo. Minime nelle zone da noi monitorate comprese tra +17.1 gradi di Capanna alpinisti monzesi e + 21.3 gradi di Calolziocorte".

Per quanto riguarda i venti saranno "variabili in mattinata; moderati variabili dal pomeriggio, localmente forti in prossimità degli eventi temporaleschi più intensi. Domani, lunedì 22 luglio, giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale".

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di oggi una allerta meteo di codice giallo.

"Dalla tarda mattinata di domenica 21/07 in Lombardia sono previsti rovesci e temporali sparsi sui rilievi a partire dai settori occidentali ed in estensione a tutti i rilievi nelle ore centrali. Si segnala la possibilità di un passaggio temporalesco rapido sulla pianura tra il pomeriggio e la tarda sera/notte di lunedì 22/07 e accompagnato da un temporaneo rinforzo del vento, con raffiche massime attorno ai 50-70 km/h. Saranno possibili massimi locali compresi tra 50 e 70 mm nelle 6 ore in concomitanza dei passaggi temporaleschi e tra 60 e 90 mm nelle 12 ore sulle zone di Nord-Ovest".