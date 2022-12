In arrivo neve anche a bassa quota tanto che la sala operativa della Protezione civile regionale ha diffuso una allerta meteo gialla per la provincia di Lecco e non solo.

In arrivo neve anche a bassa quota: allerta meteo gialla su Lecco

"Per la giornata di oggi, giovedì 15 dicembre 2022, sono attese precipitazioni deboli o localmente moderate: da sparse a diffuse nel corso del pomeriggio si legge nel documento di allertamento - Il limite neve presenterà un gradiente ovest-est che nel pomeriggio si attesterà sui settori più occidentali attorno ai 200 metri o localmente fin quasi a quote di pianura, dove potrà esserci anche pioggia mista a neve. Nei fondivalle alpini orientali il limite neve potrà attestarsi inizialmente attorno a 400 metri circa".

"Nel corso della serata il limite neve si attesterà a quote più elevate, fino a 1300 metri circa spostandosi verso i settori più orientali. Si attendono, per le zone segnalate con CODICE GIALLO, accumuli nevosi al suolo mediamente attorno ai 5-10 cm tra i 600 e i 1200 metri mentre, sotto i 600 metri, attorno a 1-5 centimetri (in particolare attorno a 5 centimetri nei fondivalle della Valtellina e dei settori del Nordovest). Si segnalano, sull'Appennino e sui settori di pianura adiacente, tratti di pioggia mista a neve a tutte le quote, oltre alla probabilità di locali brevi episodi di pioggia congelantesi (gelicidio), con possibile conseguente formazione di ghiaccio al suolo".