Partono oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, i Giorni della Merla, considerati dalla tradizione popolare come i più freddi dell’anno. Secondo la leggenda tramandata da generazioni, se questi giorni sono caratterizzati da un clima mite, l’inverno durerà più a lungo.

Sebbene non possiamo prevedere con certezza la durata dell’inverno, possiamo affermare che gli ultimi tre giorni di gennaio non saranno particolarmente freddi come vorrebbe la tradizione. L’Italia, infatti, è ancora interessata da una massa d’aria di matrice atlantica, trasportata sul Mediterraneo dalle perturbazioni dei giorni scorsi.

I Giorni della Merla 2025: un clima insolito

Secondo gli esperti di Meteo Val San Martino, dopo il transito della perturbazione di ieri, il temporaneo miglioramento delle condizioni meteo garantirà una giornata stabile e soleggiata. Tuttavia, da nord-ovest si avvicina una nuova perturbazione che lambirà il Centro-Nord a partire da domani.

Per oggi, le previsioni indicano cielo sereno o poco nuvoloso con un aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio, serata nuvolosa ma asciutta e possibili deboli piogge durante la notte.

Le temperature subiranno un lieve aumento nelle massime, mentre le minime rimarranno stabili. Il valore dello zero termico sarà compreso tra i 1200 e i 1600 metri. La ventilazione sarà debole, con provenienza nord-occidentale in montagna e sud-orientale in pianura.

Secondo la rete delle stazioni meteorologiche presenti in Val San Martino, le temperature di questa mattina sono comprese tra i +5.2°C di Olginate e i -0.1°C di Pontida. Sarà interessante osservare se questa anomalia climatica confermerà la tradizione popolare o se l’inverno si farà ancora sentire nelle prossime settimane.