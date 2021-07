Gita della domenica rovinata dal maltempo: allerta meteo per temporali forti

Gita della domenica a rischio e con tutta probabilità funestata dal maltempo pomeridiano. La sala operativa della Protezione Civile regionale ha infatti emesso una allerta meteo per possibili temporali forti, a partire da mezzogiorno, sul Lecchese e praticamente sull'intera Lombardia.

"Tra il pomeriggio e la serata di oggi, domenica 4 luglio 2021 è , previsto il transito di un impulso perturbato di origine atlantica - si legge nel documento di allertamento - Nel dettaglio, già dalle prime ore del pomeriggio, è attesa la formazione di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, mentre dalle pianure occidentali è previsto un passaggio più organizzato di rovesci e temporali organizzati e localmente di forte intensità. I settori di pianura meridionale, pianura e fascia prealpina centro-orientale, sono i territori con previsione di maggiore confidenza riguardo a precipitazioni molto intense ed abbondanti, grandine di piccole-medie dimensioni e forti raffiche di vento"

"Anche i restanti territori di pianura e fascia prealpina rientrano nelle aree interessate dal passaggio perturbato ma con una probabilità di accadimento minore e al più locale dello scenario appena descritto. Il passaggio perturbato transiterà molto rapidamente ed è previsto lasciare le aree orientali nel corso della serata, seppur permanga proprio in serata una moderata probabilità di fenomeni isolati o sparsi su Alpi, Prealpi e pianura nord-occidentali. In serata moderato rinforzo dei venti in quota sulle Alpi"