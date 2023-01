Giorni della Merla, tradizione rispettata: minime da record

"Quelli che stiamo vivendo, a differenza di un anno fa, confermano che i 'giorni della merla', compresi tra il 29 gennaio l'1 febbraio, sono tradizionalmente i più freddi dell'anno”. Lo ha spiegato Michele Cicoria, meteorologo di Arpa Lombardia in un'intervista pubblicata su Lombardia Notizie Online. "Oggi in tutta la Lombardia - ha detto Cicoria - si è registrato infatti un clima rigido, con una minima di -8° a Varano Borghi (Va) e in alcune zone della provincia di Sondrio. Un anno fa, invece, il 30 gennaio, a Milano, la temperatura minima era stata, ad esempio, di 5,6° e la massima addirittura di 15°".

Giorni della Merla, tradizione rospettata: minime da record

"Dopo un periodo di valori sopra la media - ha aggiunto il meteorologo - in queste ore stiamo registrando temperature piuttosto basse. Da -4° nell'area urbana milanese, fino a -7° a Rescaldina. In un fondovalle, nella zona della pianura varesina, è stato registrato -8°. Tradizione rispettata quindi, anche se negli ultimi anni non è sempre stato così".

"Nei prossimi giorni - ha continuato Cicoria - si prevedono flussi di correnti fredde settentrionali, le temperature tenderanno a riprendersi, con ampi spazi soleggiati, un rinforzo del vento da questa sera fino alle prime ore di domani, su valli prealpine e alpine. Il tempo sarà buono, soleggiato, con assenza di precipitazioni per il resto della settimana".

Nel Lecchese

Nel Lecchese, come spiegano gli esperti di MVSM MeteoValSanMartino temperature minime stazionarie o in leggero calo, massime in aumento specie sui rilevi interessati dal foehn dal tardo pomeriggio ed in serata.

Zero termico in aumento fin a oltre 2500 metri.

"Nei nostri settori registriamo -5.3°C di minima a Pontida ovest (all'ombra del Monte Canto), e -0.1°C a Olginate. Valori minimi negativi quindi a tutte le quote da noi monitorate. Venti al piano deboli occidentali in rinforzo dalla serata. Sui monti deboli o moderati settentrionali, in progressivo rinforzo dal pomeriggio ed in serata. Estese gelate la mattina".

Tradizione e significato dei Giorni della Merla

Secondo una fonte del 1740 ci sono due ipotesi di spiegazione: la prima parla di un cannone denominato Merla che doveva essere trasportato oltre il Po e si aspettò che il fiume

gelasse per trascinarlo; la seconda parla di una nobile signora di Caravaggio detta Merli che dovendo traghettare il Po per andare “a Marito“, non lo poté fare se non in questi giorni passando sopra il fiume gelato.

La leggenda dei tre giorni più freddi dell'anno

Una merla dal bellissimo piumaggio bianco, era sempre strapazzata da gennaio, mese freddo e scuro, che non aspettava altro che lei uscisse dal nido in cerca di cibo, per scatenare freddo e gelo. Stufa delle continue persecuzioni, un anno la merla fece provviste che bastassero per un mese intero e poi si rinchiuse nel suo nido. Rimase lì, al riparo, per tutto il mese di gennaio, che all’epoca durava ventotto giorni. Giunti all’ultimo giorno del mese, la merla, credendo di aver ingannato il perfido gennaio, sgusciò fuori dal nido e si mise a cantare per prenderlo in giro. Gennaio, furioso, se ne risentì e chiese tre giorni in prestito a febbraio. Avutoli in dono, scatenò bufere di neve, vento, gelo, pioggia. La merla si nascose allora in un camino e vi restò ben nascosta aspettando che la bufera passasse. Trascorsi i tre giorni e finita la bufera, la merla uscì dal camino, ma a causa della fuliggine, il suo bel piumaggio candido si era tutto annerito. Così rimase per sempre con le piume nere e da quel giorno tutti i merli nascono di colore scuro.

Cosa ci riserva il meteo

"Sulla Lombardia flussi asciutti stabili settentrionali favoriti dall’anticiclone delle Azzorre sull’Europa Occidentale e da una saccatura fredda in approfondimento sull’Europa Orientale. Il successivo consolidamento della circolazione depressionaria sull’Europa orientale, in opposizione all’anticiclone sull’Europa occidentale, determinerà fino al fine settimana condizioni stabili ed asciutte, ma con ripetuti eventi di forte vento, in particolare tra oggi e domani e tra mercoledì e giovedì"