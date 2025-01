La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per Lecco e buona parte regione, a causa delle forti piogge. E' infatti prevista una intensificazione delle precipitazioni nelle prossime ore.

Forti piogge: scatta l'allerta meteo gialla per Lecco

A partire dal pomeriggio, si prevede un progressivo aumento delle piogge su tutto il territorio regionale, con possibilità di rovesci anche temporaleschi, in particolare sull’Oltrepò Pavese in serata. Secondo il documento ufficiale di allerta, la quota dello zero termico, attualmente compresa tra 1600 e 2200 metri, continuerà ad alzarsi, specialmente sull’Appennino Pavese e sulla fascia prealpina.

Inoltre, è atteso un rinforzo dei venti in pianura, soprattutto nelle zone orientali, e sui settori montani, dove le raffiche saranno più intense alle quote elevate.

La situazione per domani, martedì 28 gennaio 2025

Nella notte tra oggi e domani, le precipitazioni si manterranno diffuse su tutta la regione, per poi attenuarsi gradualmente nel corso della mattinata in Pianura e sull’Oltrepò Pavese. Nel pomeriggio, le piogge dovrebbero esaurirsi anche sulle aree alpine e prealpine.

I fenomeni saranno più insistenti sui settori montani e sull’Alta Pianura, con possibilità di rovesci e occasionali temporali sull’Oltrepò Pavese e le zone prealpine. Per quanto riguarda i venti, sono previsti rinforzi da Est sulla Pianura centro-orientale e da Sud sulle zone montane, con raffiche molto forti alle quote più alte, che tuttavia tenderanno a diminuire nel pomeriggio.

La Protezione Civile invita la cittadinanza a prestare massima attenzione agli aggiornamenti meteo e a evitare comportamenti a rischio, in particolare nelle zone più colpite da vento forte e piogge intense.