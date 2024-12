Finalmente la neve sulle montagne di Lecco. LE FOTO

Ora sì che la stagione invernale può dirsi iniziata: finalmente la neve sulle montagne di Lecco! Dopo la tenue spolverata del 20 novembre la perturbazione giunta nella serata di ieri, sabato 7 dicembre 2024 ha portato i fiocchi in quota e non solo. Innevati anche i paesi della Valsassina e della Valle San Martino.

Una bella nevicata ha imbiancato anche i Piani di Bobbio. La stazione sciistica di Barzio è aperta da venerdì grazie all'innevamento artificiale ma ora il paesaggio è totalmente imbiancato. Una manna per gli amanti degli sport invernali che non vedevano l'ora di inforcare gli sci.

Ecco le immagini delle webcam di Meteo Val San Martino poste ad Erve, Calolziocorte, San Marco di Torre de Busi e Capanna alpinisti monzesi.

E ora cosa ci aspetta dal meteo?

"Condizioni di tempo instabile per via di una perturbazione in transito sull'Italia. Tempo a tratti perturbato. Miglioramento del tempo sula Lombardia dalla prossima notte - spiegano gli esperti di Meteo Val San Martino - Oggi, domenica 8 dicembre giornata con cieli molto nuvolosi o coperti. Possibili brevi aperture. Attenzione alla nebbia in pianura e lungo l'Adda nelle ore più fredde. Precipitazioni di debole intensità. Il tutto caratterizzato da pause asciutte. Quota neve oltre gli 800-1000 metri, in serata possibile anche a quote più basse 500-600 metri. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in calo. Minime nelle zone da noi monitorate tra -2.6 gradi di Valcava e +3.2 gradi di Olginate e Calolziocorte. Venti da deboli a moderati settentrionali, con rinforzi in quota. Venti da deboli a moderati settentrionali, con rinforzi in quota".