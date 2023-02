E' tornata la neve  nel Lecchese: nevica dalla Valle alla Brianza

E' tornata la neve in nel Lecchese: nevica dalla Valle alla Brianza. Dopo giornate caratterizzate da un clima a dir poco primaverile, oggi, domenica 26 febbraio 2023, siamo (giustamente) ripiombati in inverno.

Focchi stanno candendo un po' ovunque: dalla Valsassina alla Valle San Martino. Non solo ma come si vede nel video acqua mista a neve scende anche anche anche nella zona di Valgreghentino.

Ecco invece il video di Meteo Val San Martino girato in frazione San Marco a Torre de' Busi

E proprio gli esperti di MVSM spiegano: "L'ingresso di correnti fredde da est guidate da una struttura depressionaria in transito a nord delle Alpi determina un netto calo termico e venti sostenuti nella giornata di oggi. In Val San Martino e nei dintorni inizio di giornata con cieli poco nuvolosi. Nubi in aumento con il passare delle ore. Precipitazioni dalla tarda mattinata, con fiocchi di neve fino a 500 metri circa; scarsi o assenti gli accumuli al suolo. Temperature in sensibile diminuzione. Minime nelle zone da noi monitorate comprese tra - 0.8 gradi di Valcava e + 6.8 gradi di Olginate. Zero termico in rapido abbassamento fino a 600-800 metri. Venti moderati orientali in intensificazione".

Focchi anche in Brianza

Focchi anche in Brianza. Lo testimonia ad esempio la foto scattata dal primo cittadino di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla a Campsirago, frazione di Colle Brianza (qui anche un video).

Cosa ci aspetta

"Domani giornata con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi" concludono da Meteo Val San Martino .