I meteorologi l'avevano promessa e lei non si è fatta attendere: è arrivata la neve a imbiancare il Lecchese. Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 novembre 2024 le montagne e le colline lecchesi sono state ricoperte da una leggera e candida coltre.

E' arrivata la neve a imbiancare il Lecchese

Dalla Grigna alla Grignetta, dal Resegone, re di Lecco a Valcava, ma anche le colline di Consonno e il Monte Barro: il risveglio di stamattina ha regalato delle bellissime immagini per gli amanti dell'inverno.

Neve nella notte sui paesi della Valsassina, a anche su quelli della Valle San Martino.

E ora cosa ci riserva il meteo? Secondo Arpa Lomabardia " Oggi schiarite graduali dalla notte, seguite da rinforzi di foehn, salvo locali precipitazioni sui rilievi di confine. Sabato sereno con forte calo delle minime, domenica aumento della nuvolosità dai settori meridionali; ventilazione debole occidentale in pianura nel pomeriggio, altrove molto debole, lunedì situazione simile; martedì transito a nord dell'Europa di una perturbazione che interesserà marginalmente le Alpi"

La prima neve in montagna è un evento che, ogni anno, cattura l'attenzione di molti. È un segnale che l'inverno sta arrivando, e per gli abitanti delle montagne o gli appassionati di attività all'aperto, rappresenta l'inizio di una nuova stagione piena di possibilità. Quando cade la prima neve, il paesaggio montano cambia drasticamente. Gli alberi si ricoprono di un leggero strato bianco, i ruscelli si congelano parzialmente e tutto sembra entrare in un silenzio ovattato. La luce si riflette sul manto bianco, creando giochi di colori che vanno dal blu al rosa al tramonto. Questa prima neve spesso non è molto spessa, ma è sufficiente per donare alla montagna un aspetto incantato.

La prima neve ha un ruolo importante anche dal punto di vista ecologico. Aiuta a mantenere l'umidità del suolo, fornisce una copertura protettiva per molte specie di piante e funge da serbatoio d'acqua per la primavera successiva, quando la neve si scioglierà lentamente. La neve riflette inoltre una parte dei raggi solari, aiutando a regolare la temperatura e riducendo temporaneamente il riscaldamento della superficie terrestre.

In molte regioni di montagna, la prima neve è legata a tradizioni e credenze popolari. In passato, segnava l'inizio del periodo in cui le persone si ritiravano nelle case, preparandosi per il lungo inverno. Era anche un momento in cui si celebravano antichi rituali legati alla terra e alle stagioni.

La prima neve porta con sé un senso di attesa, di rinnovamento e di trasformazione. È l'inizio di una stagione che, seppur fredda, riscalda il cuore con il suo fascino unico.

La neve, anche se affascinante, richiede e preparazione.